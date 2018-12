Pozzuoli, ancora violenza sulle donne: 18enne stuprata nel parcheggio di una discoteca

Mente l’inchiesta sulla ragazza che sarebbe stata violentata e stuprata a Sorrento da un ristoratore locale sta entrando sempre più nel vivo, giunge notizia quest’oggi di un’altra giovane donna che sarebbe stata vittima di violenza sessuale nel parcheggio di una discoteca a Pozzuoli. A raccontarlo sono i colleghi de Il Mattino.

I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra sabato e domenica scorsa. Una 18enne della zona flegrea si è recata all’ospedale San Paolo, al Pronto Soccorso, e ha raccontato tutta la storia che l’ha vista tristemente protagonista: era in discoteca, quando a fine serata si è intrattenuta con un uomo, dividendosi dalle amiche con le quali si era recata nel locale.

Appena queste si sarebbero allontanate, l’individuo l’avrebbe afferrata e contro la sua volontà trascinata alla sua auto; le sarebbe stata tappata la bocca e sarebbe stata violentata sul sedile posteriore. Successivamente la ragazza ha chiamato le sue amiche per farsi accompagnare al pronto soccorso. Ora stanno indagando le Forze dell’Ordine per analizzare delle immagini di videosorveglianza e per cercare di risalire al presunto colpevole. Avvertita anche la magistratura.

Un’altra storia di violenza sessuale ai danni di una donna indifesa, quindi, sarebbe stata perpetrata nella nostra Regione; la vicenda segue ad altri fatti che sono stati resi noti negli ultimi mesi, come lo stupro della turista a Meta e quello della ragazza di Sorrento.