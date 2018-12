Positano, Vito Casola “Più luci calde per Natale e illuminate gli angoli”

Positano, Costiera amalfitana . Vito Casola “Più luci calde per Natale e illuminate gli angoli” . Casola è da una vita che si è occupato delle luminarie natalizie e della Bellezza, bellezza che ha trasfuso nelle sue attività imprenditoriali, con la Boutique Brunella, ma anche in tutte le cose che fa con gusto e con cura, fino alle attività dell’associazione Posidonia. “Positano è già di per se una Città Presepe , basta illuminare angoli suggestivi come a Liparlati e Montepertuso e si ha un grande effetto. Nel paese poi ci vorrebbero, secondo me, più luci vive, colorate, calde, il caldo Natale luminoso che si vede in altre località turistiche vicine .. Via dei Mulini la vedo troppo fredda..” Cosa ci vorrebbe per Positano? “Più amore, più culto della bellezza, voglia di migliorare e far vivere il paese.. Ai Mulini il bar chiuso, attività chiuse, le luci e l’atmosfera natalizia possono attrarre più persone.. ci troviamo con dei contrasti entrambi da migliorare, l’estate sommersi dal traffico insostenibile e l’inverno troppo spento.. bisogna trovare gli incentivi per migliorare”