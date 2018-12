Positano visita pre Capodanno in Ospedale a Sorrento. Diversi caduti dalle scale col femore rotto, ecco come stanno. L’ultimo, in ordine di tempo, Domenico, caduto da una scala a pioli e soccorso dal 118 e dalla Croce Rossa , si opererà a giorni . Poi Anna , la moglie del dottor Antonio, l’operazione la ha fatta e farà presto ritorno a casa. Mimì Collina del bar Internazionale è tornato a casa . ma ci sono anche altri infortunati. A essere colpito, quasi sempre, il femore. Ma qui a Sorrento c’è un ottimo reparto ortopedico e la vicinanza della Penisola sorrentina alla Costiera amalfitana che permette ai familiari di seguire i propri cari. Un motivo in più per migliorare questa struttura. Da Positanonews un augurio per un 2019 migliore, con una presta, e buona, guarigione..