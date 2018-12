Grave incidente questa mattina sulla SS 163 tra Vico Equense e Positano direzione Tordigliano. Un giovane alla guida di uno scooter, un Honda Sh di colore bianco, è finito sull’asfalto dopo un incidente la cui dinamica è in via di accertamento. Nella sua corsia un furgone . Il mezzo è finito rovinosamente contro la parete rocciosa e il giovane, a terra, soccorso dai primi automobilisti sopraggiunti, gli stessi che hanno allertato il 118 ed è intervenuta l’ambulanza . Traffico bloccato da e per Amalfi e Sorrento . Il ragazzo sembra molto grave

AGGIORNAMENTI. Purtroppo non ce l’ha fatta nonostante i tentativi di rianimazione. A perdere la vita in maniera assurda è un uomo di Positano , Antonino Ercolano, della lavanderia Elisa.