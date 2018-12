Positano vento di Capodanno, festa di Nocelle nella scuola e Tony Esposito nella Tensostruttura in Piazza dei Racconti. Ristoranti esauriti

Positano , Costiera amalfitana vento di Capodanno, festa di Nocelle nella scuola e Tony Esposito nella Tensostruttura in Piazza dei Racconti. Ristoranti esauriti. Il vento ha costretto gli organizzatori a “spostare” le feste, ma di poco. A Nocelle dove i giovani stanno organizzando l’ Eco Capodanno ( complimenti!)

, dopo il falò in piazza faranno la festa all’interno del plesso dell’ex scuola elementare ben riscaldato, una bella idea per un Capodanno alternativo . In spiaggia la festa con Tony Esposito e poi la musica del Dj Mario Iovieno e compagni si sposterà nella tensostruttura in Piazza dei Racconti . Abbiamo sentito anche il vicesindaco Francesco Fusco , siamo sul capo , noi con voi, voi con noi..Vi aggiorneremo continuamente di tutti gli eventi della serata. Positanonews è con voi, siete voi, entriamo nel nostro 14esimo anno di vita, il primo giornale online della Cost d’ Amalfi e Sorrento, ma primo in Campania e nel Sud Italia fra i giornali online non di città capoluogo di provincia. La nostra missione continua, senza autocelebrazioni e proclarmi. Buon Capodanno

Michele Cinque

direttore@positanonews.it