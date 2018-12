Positano. Tutta la Costiera Amalfitana si stringe attorno a Tonino Ercolano, scomparso in seguito ad un incidente a Tordigliano. Una notizia che ha scosso tutti nel territorio della Divina: oggi, proprio dinanzi alle isole Li Galli, sono apparsi dei fiori sul punto dove si è verificato il maledetto incidente; dei fiori per ricordare una splendida persona.

Una scomparsa assurda, sulla quale ancora permangono dei tristi interrogativi. In queste tragiche ore i periti si stanno confrontando per cercare di capire le dinamiche dell’incidente. Si parla di un conducente di un furgoncino che si era fermato per un bisogno impellente, altri parlano invece di invasione di corsia: ancora niente di certo, quindi, ma solo dolorose voci imprecise. In ogni caso, saranno i magistrati a stabilire le colpe. Fatto sta che questo è un giorno davvero infausto.

A Tonino non possiamo che dedicare una preghiera, dal profondo del cuore. Una immagine struggente quella dei fiori apparsi in queste ore, che si contrappone alla bellezza del panorama che vi è difronte. Intanto, a breve, alle 15, si terranno i funerali nella chiesa di San Pietro a Laurito. Una persona amata da tutti la cui assenza si farà sentire, a lungo…

Tutta la redazione di Positanonews si stringe con affetto alla famiglia, alla moglie Laura, la mamma Elisabetta, il fratello Luigi ed i parenti tutti.