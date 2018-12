Positano: Trasporto eccezionale, chiusa via C. Colombo e inizio di via Pasitea dalle 05:00 di domani 4 dicembre

Per consentire il passaggio in sicurezza del convoglio speciale, in trasito dalle 5 alle 6 del mattino, che trasiterà controsenso da via C.Colombo verso la Piazza del racconti, si richiede l'aiuto della cittadinanza.