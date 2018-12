Positano: Trasporto eccezionale, chiusa via C. Colombo e inizio di via Pasitea ( altezza Farmacia ) dalle 05:00 di domani 4 dicembre

Nella giornata di domani 4 dicembre a Positano, via C. Colombo e l’imbocco di Via Pasitea ( altezza Farmacia ) saranno chiuse al traffico dalle 05: 00 alle 06:00 del mattino per consentire il transito controsenso, ad un camion (trasporto eccezionale) diretto verso la Piazza dei racconti ( strada dell’impianto di depurazione).

Si richiede la collaborazione della cittadinanza a tener libero il passaggio, evitando la sosta di veicoli lungo le strade interessata.