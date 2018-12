Positano. Torneo Stelle di Natale 2018 S.Vito Positano. Attanasio: “Voglio regalare agli under 10 un esperienza indimenticabile”

Per il secondo anno consecutivo i pulcini del S. Vito Positano parteciperanno al prestigioso Torneo Stelle di Natale insieme a tutte le migliori scuole calcio campane e con la partecipazione della Nike Bari, della Taras Taranto e a due delle migliori nazionali Fc Empoli e Sampdoria.

È un torneo al quale il esponsabile Tecnico della Scuola Calcio S.Vito Positano Marco Attanasio ha voluto fortissimamente partecipare, in primis per regalare un esperienza indimenticabile agli under 10 positanesi, visto che andranno in ritiro al Parco del Sole, e poi perché saranno numerosi gli osservatori professionistici.

Ecco il programma: