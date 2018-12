Positano. Stasera verrà il grande maestro Antonio Fasciano a ritirare il premio Sportivo dell’Anno di Positanonews

In Costiera Amalfitana, a Positano, verrà, nonostante i numerosi acciacchi dovuti all’età, il grande maestro Antonio Fasciano per ritirare il premio Sportivo dell’Anno promosso da Positanonews per tutto quello che ha fatto inerente alla storia dello sport a Positano. Invitiamo pertanto tutti i suoi ex allievi a venire stasera verso le 18.30 in Piazza dei Racconti per la celebrazione del premio.