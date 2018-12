Positano i Sonacore all’inaugurazione della biblioteca oggi alle 17 per un fantastico evento musical-culturale

Positano i Sonacore all’inaugurazione della biblioteca oggi giovedi 27 dicembre 2018 alle 17 per un fantastico evento musical-culturale. Riapre la biblioteca della perla della Costiera amalfitana in tempi record, grazie al grande lavoro di alcuni soci dell’associazione Posidonia, con la collaborazione della Multiservice e il Comune di Positano, con Nino Di Leva , in particolare, delegato dall’amministrazione De Lucia.

La biblioteca, seconda solo ad Amalfi sulla Divina, è stata spostata dal plesso della Scuola Media a Fornillo nel plesso delle ex Elementari. Un lavoro enorme, migliaia di libri da sistemare, ancora da completare in parte, con l’aiuto anche dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Positano e Praiano, guidato da Stefania Astarita , con l’insegnante Maria Grazia Cinque.

Il momento della riapertura di una biblioteca è un momento importante per un paese e ora nella sua nuova collocazione diventa anche un punto di riferimento socioculturale. Con Positanonews da sempre c’è stata una grande sinergia e per l’occasione presenteremo il primo libro online del dottor Gennaro Cuccaro ed il calendario 2019. Ma ci sarà anche un momento fantastico con la musica popolare e avremo i Sonacore guidati da Paolo Marrone il quale, con Concetta Fusco, ha fatto anche un grande lavoro di ricerca storico-culturale. I canti della Terra positanese, i suoi antichi, le tradizioni, partendo dalle tammorriate alla vera cultura napoletana che si perde in antiche radici, da Napoli alla Campania alla Costa d’ Amalfi, la Madonna dell’Avvocata, Montepertuso, un percorso che parte da lontano con Paolo e il suo gruppo, affonda le radici nella Sesta Napoletana e continua con una ricerca , anche filologica, e documentale, di grandissimo valore per il territorio. Un patrimonio immateriale dell’umanità , questo è uno dei requisiti fra l’altro del riconosimento UNESCO per il nostro territorio, da trasmettere alle future generazioni.. Che poi è lo scopo di una biblioteca, raccogliere la cultura per trasmetterla e condividerla, una biblioteca viva in tutti i sensi, ricca di fermenti e iniziative, con una trasmissione attiva e partecipativa della cultura, è questo lo scopo e l’obiettivo dell’associazione Posidonia. E i Sonacore contribuiranno con questo evento a realizzare questo sogno.