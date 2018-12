Riceviamo e pubblichiamo quest’appello da parte di Giuseppe Cinque e della sua famiglia sulla scomparsa della piccola Chicca, la cagnolina tanto amata. Chiediamo la massima diffusione!

“È Scomparsa il giorno 10 dicembre, verso le 10:30 del mattino è uscita come sempre la nostra cagnolina Chicca, ma dal suo giretto non è ritornata più. È andata via da Nocelle frazione di POSITANO. Speriamo con tutto il cuore di ritrovarla e se qualcuno ha notizie vi preghiamo di contattarci al più presto possibile al +39 089811629 oppure +39 3382548783. Grazie a tutti!”