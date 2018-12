Positano. Si rinnova l’appuntamento con “Luci per l’Africa”, iniziativa promossa da Positanonews

Positano. Venerdì 21 dicembre al parcheggio Di Gennaro si rinnova l’appuntamento con la manifestazione “Luci per l’Africa”, giunta alla sua ottava edizione. Una bellissima iniziativa promossa da Positanonews, una serata all’insegna della solidarietà, della musica e del divertimento. Non mancherà la possibilità di poter gustare piatti tipici del territorio e magari acquistare qualche regalino di Natale presso il mercatino. Un’occasione per trascorrere una serata in allegria facendo del bene a se stessi e, soprattutto, a chi è meno fortunato. I fondi raccolti durante la serata saranno destinati all’Orfanotrofio Saint Gerard Maiella di Porto-Novo in Benin. Quindi, non prendete altri impegni per il 21 perché la solidarietà vi aspetta.