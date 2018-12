Positano . la perla della Costiera amalfitana si illumina per Natale, acceso lo spettacolare albero di luci di Montepertuso. La suggestione dell’unico e straordinario borgo con una montagna bucata a sovrastarlo, il “contest” di un “Paese presepe” , le luci che illuminano angoli , il presepe di Fornillo, la magia che si respira unica al mondo , ecco cosa è Positano. Il la è stato dato oggi ..Ecco tutto il PROGRAMMA che seguiremo giorno per giorno su Positanonews

“POSITANO CHRISTMAS TIME 2018-2019”

Il programma “Christmas Time 2018-2019” presenta grandi novità sia per i più grandi che per i più piccini, così che tutti possano trascorrere un magico e divertente periodo Natalizio.

Lunedì 10 dicembre, alle ore 17:00, l’accensione dello spettacolare albero di luci di Montepertuso, situato sul monte che dà il nome al borgo, ha segnato l’inizio delle manifestazioni natalizie.

Una delle principali novità sarà il luogo degli eventi: la grande Piazza dei Racconti. Addobbi natalizi, luminarie, tradizionali mercatini di Natale, una graziosa casa di Babbo Natale e una grande tendostruttura contribuiranno a rendere tale piazza il fulcro del Natale a Positano.

Ad aprire il “Natale in Piazza dei Racconti” saranno, mercoledì 12 dicembre alle ore 10:00, i tradizionali mercatini di Natale che faranno da cornice alla Piazza fino a domenica 16 dicembre. A seguire, alle ore 18:00, si ballerà al ritmo latino con l’Associazione Latin Club.

Venerdì 14 dicembre alle ore 10:00 i bambini dell’Asilo Luigi Rossi, con la tradizionale recita natalizia, augureranno a tutti un felice Natale.

In Piazza dei Racconti alle ore 15:00 i bambini potranno giocare, divertirsi, incontrare Babbo Natale e immortalare il momento con delle fantastiche foto nella grande casa di Babbo Natale grazie all’impegno e alla fantasia dei ragazzi del forum dei giovani.

Alle 16:00 ritorna la tombolata per gli Anziani che si terrà in Piazza dei Racconti, grazie all’organizzazione della Croce Rossa Italiana. A seguire il concerto Gospel diletterà quella che si prospetta una serata all’insegna del divertimento.

Sabato 15 dicembre, in Piazza dei Racconti ci saranno i mercatini di Natale e dalle ore 10:00 saranno accompagnati dalla “Jingle Band”.

Alle 14:30 a Montepertuso, i più piccini potranno conoscere Babbo Natale e dare libero sfogo al loro estro e alla loro creatività nell’addobbare l’albero di Natale della Piazza Cappella.

Domenica 16 dicembre si terrà il X torneo di pesca “Enzo D’Urso”, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la Spiaggia Grande.

Alle ore 17:30 la Chiesa Nuova proporrà la festa tradizionale natalizia del quartiere. “Il Natale della Tradizione alla Chiesa Nuova” prevedrà un momento culturale che si articolerà in un convegno a cura della Dott.ssa Matilde Romito sui dipinti che ritraggono il quartiere nel XX sec. e in una mostra delle Opere di Michele Theile. Non mancheranno pietanze tipiche locali e buona musica folk napoletana con i Medina Band.

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale “Lucantonio Porzio” augureranno un Felice Natale in tre momenti. Lunedì 17 dicembre ci sarà, alle ore 10:00, lo spettacolo natalizio della Scuola dell’Infanzia di Montepertuso “Le piccole luci di Natale”; martedì 18 dicembre, alle ore 10:00, ci sarà quello della Scuola dell’Infanzia di Positano “Notte in bianco” nella palestra comunale. Mercoledì 19, alle ore 11:30, scuola primaria e secondaria si esibiranno in un concerto “Cantando il Natale” nella Chiesa Madre di Positano. Ci saranno, inoltre, per i nostri ragazzi, laboratori creativi e una visita guidata al MAR ”Museo Archeologico Romano”.

Martedì 18 dicembre si terrà l’annuale appuntamento con il pranzo per gli anziani di tutto il paese, alle ore 13:00, presso il Ristorante Valle dei Mulini, a cura della Croce Rossa Italiana. Ad accompagnare il banchetto ci sarà la voce di Nello Buongiorno.

Mercoledì 19 dicembre la Piazza dei Racconti ospiterà l’Associazione Latin Club che, in una nuova serata dedicata alla musica latina, coinvolgerà tutti al ritmo di salsa, merengue e baciata.

Giovedì 20 dicembre alle ore 17,00 l’associazione Gemellaggio, sulle note del gruppo musicale “Why Not”, proporrà una tombola in musica in Piazza dei Racconti.

Successivamente l’intrattenimento si trasferirà in alto: al ristorante Il Grottino Azzurro si terrà l’Aperitivo organizzato dal Forum dei Giovani del paese, si potrà così trascorrere una piacevole serata in compagnia tra musica e divertimento.

Venerdì 21 la Piazza dei Racconti, per il divertimento dei più piccini, ospiterà nuovamente la casa di Babbo Natale dalle ore 15:00.

Seguirà alle 18:30 l’VIII edizione di “Luci per l’Africa”: serata di beneficenza pro orfanotrofio in Benin dove sarà possibile degustare piatti tipici della tradizione locale e ascoltare musica popolare de’ Tamambulanti. All’interno della chermesse il prestigioso Premio ideato da Positanonews, alla sua terza edizione: “ Lo sportivo dell’anno.”

Sabato 22 dicembre alle ore 10:00 si terrà il torneo di Tiro con l’Arco presso la Spiaggia Grande.

A seguire, in Piazza dei Racconti, dalle ore 15:00 ci sarà il villaggio di Babbo Natale e alle ore 18:45, ci sarà in anteprima assoluta la rappresentazione teatrale “Storia di uno Schiaccianoci”, uno spettacolo de “Il Teatro nel Baule”. Questa rappresentazione è stata ideata, rappresentata e diretta da Sebastiano Coricelli e Simona Di Maio, con la partecipazione di Luca Di Tommaso.

Domenica 23 dicembre, alle ore 16:00, presso la Chiesa della Madonna del Rosario, avrà luogo una conferenza dal titolo “Eduardo e Luca de Filippo, di padre in figlio, teatro e poesie” a cura del Dott. Mario De Bonis, presidente dell’associazione culturale “Dal Vesuvio al Gran Sasso” (voluta e ideata da Luca de Filippo) e con la partecipazione del dott. Gerardo D’Andrea, direttore del Positano Teatro Festival.

Alle ore 17:00 in Piazza dei Racconti, per i più piccini, grazie alla partecipazioni delle associazioni culturali “Voli Pindarici” e “Barattoli Cosmici” ci sarà “Merende Letterarie”: un progetto di intrattenimento culturale che ha lo scopo di promuovere e sensibilizzare bambini e famiglie alla lettura, all’arte e alla scienza.

Alle ore 19:00 la grande maestra Eileen Huang si esibirà, in Piazza dei Racconti, in un concerto “CHOPIN & CHINA” Una Pianista senza Frontiere.

La mattina di Natale, il 25 dicembre, la Jingle Band sfilerà alle, 10,00 ed alle 11,00, lungo le strade dei borghi di Montepertuso e Nocelle per augurare a tutti i cittadini un Natale ricco di gioia e serenità. Dalle ore 10:30, dalla Chiesa Nuova alla Piazza dei Mulini, un corteo di majorette, accompagnato dalle note della Banda Musicale Natalizia, augurerà un felice e lieto Natale.

Mercoledì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, alle ore 19:00, nella Chiesa Madre si terrà il tradizionale concerto di Natale della Banda San Vito Positano, a cura dell’associazione musicale “Franco Di Franco”.

Giovedì 27 dicembre, alle ore 17:00, presso gli ex edifici della scuola elementare verrà inaugurata la nuova biblioteca comunale, grazie all’associazione Posidonia.

Successivamente alle ore 19:00, avrà luogo il concerto “Positano… in Opera” di Maria Gargiulo e Gianmaria Talamo, nella Chiesa della Madonna del Rosario.

Il 28 e il 29 dicembre, presso la Spiaggia Grande, si svolgerà la (tradizionale) sagra della zeppola, giunta alla sua 37° edizione.

Domenica 30 dicembre sarà allietata dal concerto “Le Quattro Stagioni” di A. Vivadi. Concerto per Violino Solista, Archi e Basso Continuo, a cura dell’associazione Alianota Pausilypon che si terrà nella Chiesa Madre.

Il giorno 31 dicembre, nel borgo di Nocelle, si aspetterà l’inizio del nuovo anno con la festa “Na bbona Fine e Buon principio d’Anno – Il Primo Ecocapodanno”: si potranno assaggiare prelibatezze locali mentre si ascolta musica popolare del trio “Le Cuntesse”.

3… 2… 1… Allo scoccare della mezzanotte, in Spiaggia ci sarà un meraviglioso spettacolo pirotecnico a cui seguirà, alle 00:15, il concerto del grande musicista, percussionista e cantautore Tony Esposito per festeggiare insieme il Capodanno.

Si continuerà a ballare fino all’alba con i DJs Positanesi.

La mattina del 1 gennaio, alle 10,00 per festeggiare l’arrivo dell’Anno Nuovo, il Gruppo Folkloristico di Pogerola sfilerà lungo le strade del paese, mentre nel pomeriggio alle 15,30, il Gruppo Folkloristico di Piedigrotta Sorrentina allieterà con la sua musica popolare il borgo di Montepertuso.

Mercoledì 2 gennaio si festeggerà “L’Anno Nuovo a Liparlati”: dalle ore 15:30 ci saranno momenti dedicati ai più piccini, come la “TomBellina” e il Cake design. Dalle 18:30 si potranno degustare piatti tipici della tradizione e ad accompagnare la serata sarà il concerto del gruppo locale I Sonacore.

I giorni 3/4/5 gennaio saranno dedicati alla III edizione della Caccia al Tesoro “Squinternata”, organizzata da un gruppo di giovani positanesi “Le Pazze Squinternate”.

Il 4 gennaio, alle ore 19:00, presso il Centro Culturale ExEx nel borgo di Nocelle, avrà luogo una “Tombolata Ecologica”, organizzata dai giovani e dall’associazione A.D.I.N.

Sabato 5 gennaio, nel borgo di Montepertuso, si potrà assistere alla messa in scena della Natività: alle ore 17:00 prenderà avvio il Presepe Vivente che si concluderà con l’arrivo dei Re Magi.

Il Giorno dell’Epifania, domenica 6 gennaio, grazie all’associazione “Positano Senza Tiempo”, alle ore 17:00 ci sarà uno stage di tammore e tarantella, strumenti e balli tipici della tradizione popolare meridionale. Seguirà il gruppo “Positano Sound” in concerto.

Per festeggiare la fine delle festività Natalizie, il 12 gennaio a Montepertuso, avrà luogo “Appicciamm a Befana”, un rito allegorico che segna, appunto, la conclusione dei festeggiamenti. L’evento si articolerà in più momenti: ritornano “Merende Letterarie”, ci sarà un villaggio ludico per il divertimentodei più piccini, alle 17:45 la messa in scena dell’accensione della Befana e, per finire, lo spettacolo del “Trio in Cabaret”.

Le foto di Angelica D’Urso sono state fra le prime postate dal nostro Massimo Capodanno