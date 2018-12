Positano: Il Ristorante l’Incanto cerca personale per la stagione lavorativa 2019

Il ristorante L’Incanto in via Via Marina Campagna 4, 84017, Positano, cerca cuochi e camerieri di sala da inserire nel suo organico per la stagione lavorativa 2019.

Si ricercano serietà ed affidabilità.

Email: info@lincanto.com

Tel.: +39 089 81 11 77

Chiedere di Raffaele: 3348254851

www.lincantopositano.it

