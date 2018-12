Positano – Il Ristorante Rada cerca personale per la stagione lavorativa 2019

Ristorante sito sulla spiaggia grande di Positano cerca personale per la stagione lavorativa 2019, Chef de Rang con esperienza e conoscenza della lingua inglese parlata, cuochi capo partita, commis di cucina e pasticciere.

Inoltre si cerca barman per discoteca da collocare nel proprio organico, si richiede esperienza e ottima conoscenza della lingua inglese.

Per gli interessati inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo: amministrazione@radapositano.it