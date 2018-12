Positano Premia La Danza inserito negli eventi nazionali dal Ministro della Cultura Bonisoli. Un giusto riconoscimento per il Primo Premio di Danza d’ Europa, conosciuto in tutto il mondo. Ogni anno questo premio della perla della Costiera amalfitana deve aspettare con ansia i fondi della Regione Campania, questo ulteriore riconoscimento , ottenuto dall’amministrazione di Michele De Lucia , è un gran bel segno.

Da ieri sul sito del Mibac, con decreto del direttore generale spettacolo Cutaia con le motivazioni del mistero «Si tratta del più antico premio al mondo nel suo genere che, oltre a consolidare il proprio ruolo e respiro internazionale, intende dare una connotazione particolarmente osmotica al rapporto con il territorio di riferimento, con la realizzazione di attività che porteranno in perfetta simbiosi la danza e lo spazio archeologico della Villa romana di Positano».

«Un giusto riconoscimento per il Premio Massine che era stato escluso nella scorsa disanima della commissione – aggiunge il sindaco De Lucia – Questa notizia rende onore al Ministero che riconosce finalmente la grande storia del nostro territorio, e di questo premio, che non ha eguali sul palcoscenico internazionale e che è capofila anche di une rete di premi, tra cui il prestigioso Benois del Bolshoi di Mosc e il Prix Ballet2000 de Cannes, che ogni anno si riuniscono proprio a Positano e qui a Positano c’è una grande Storia e Tradizione ».

L’edizione numero 47 si svolgerà il 6 settembre 2019 , il primo sabato di settembre, come da tradizione con eventi anche nella antica Villa Romana che in questi giorni è visitabile gratuitamente dai positanesi.

Credit Vito Fusco Photographer