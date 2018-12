Positano piange Alberto Marquardt. Una brutta notizia per la cittadina della Costiera amalfitana, un nostro amico di ha lasciato. Alberto viveva a Napoli, ma aveva casa a Fornillo, qui era arrivato suo padre Bruno artista tedesco di grande spessore negli anni Cinquanta. Alla sua nascita gli dedicò un’opera d’arte sulla tartaruga che Alberto aveva ripreso in video, con questo video Positanonews lo vuole omaggiare la morte è un’altra nascita in un mondo di musica ed arte che Alberto amava. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia tutta