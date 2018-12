Positano, operazione “salva-Natale” della Multiservice. La Multiservice Positano la mattina del 25 dicembre ha salvato la viabilità per le frazioni alte. Il giorno di Natale è stata liberata la strada per Montepertuso da un grosso tronco d’albero, che una volta caduto ha invaso la carreggiata, impedendo il transito. Anche altri alberi erano a rischio, ma la Multiservice ha agito in tempi record nel liberare la strada provinciale, in modo da renderla agibile e percorribile nel giorno di Natale per tutti i veicoli.

di 7 Galleria fotografica Positano, operazione "salva-Natale" della Multiservice