Positano operazione riuscita per Domenico Collina bar Internazionale. Una buona notizia per la perla della Costiera amalfitana. Mimì, che ha subito un incidente qualche giorno fa, con la solita traversia che subiamo tutti noi positanesi, trasportati al Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello dal 118, lontano e disagevole per noi, oltre al fatto che è solo un trampolino per altri ospedali dove stazionano i pazienti, il Ruggi a Salerno o addirittura Battipaglia, con conseguente strazio per i familiari dovuto alla lontananza . Da qui ha dovuto chiedere privatamente il trasporto all’ Ospedale di Sorrento dove è stato operato e ora si trova in convalescenza in attesa di far ritorno al suo bar. Buona guarigione Mimì