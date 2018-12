Positano, Costiera amalfitana. Oggi messa del Vescovo Fusco per anniversari di matrimonio e compleanno. Il Vescovo di Sulmona Michele Fusco è venuto per i 25 anni di matrimonio di Maria Chiara e Cesare, festeggiati anche i 23 anni del vicesindaco Francesco Fusco con la moglie Maria Laudano. Non solo il Vescovo Fusco ha festeggiato il compleanno con la famiglia, visto che il prossimo 6 dicembre è impegnato nella Diocesi in Abruzzo, ma anche la ricorrenza dell’ufficialità della nomina che avvenne ad Amalfi durante la festa di Sant’Andrea proprio l’anno scorso. Ancora auguri da Positanonews