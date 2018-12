Positano: Oggi e domani le visite degli alunni al Museo Archeologico Romano che sarà aperto gratuitamente ai positanesi fino al 23 dicembre

Positano. La Perla della Costiera apre le porte del museo a propri cittadini in queste feste natalizie, offrendo in regalo ai positanesi la visita gratuita ad un sito di straordinaria bellezza come la Villa Romana. Da domenica 16 a domenica 23 dicembre il Museo Archeologico Romano, che racchiude in sé secoli della nostra storia, offrirà nuovamente una settimana di visite guidate gratuite riservate ai cittadini di Positano, con orari dalle 10.00 alle 16.00 (ultimo ingresso alle 15.30). Le visite, come di consueto, saranno effettuate ogni trenta minuti con gruppi non superiori alle 10 persone per tutelare lo stato di conservazione dell’affresco. Il sito archeologico musealizzato permette di ammirare al suo interno la complessa stratigrafia che dalla villa romana e i suoi reperti, passa per i frammenti di marmi policromi dell’abbazia benedettina e i colatoi di epoca moderna, che sono ciò che rimane di un’antica tradizione cimiteriale.

La Villa Romana nelle mattinate di oggi ( lunedì 17 ) e di domani ( martedì 18) è stata e sarà visitata agli allievi delle scuole primarie e secondarie di Positano, impegnate anche in laboratori didattici che, mediante un approccio creativo, sono mirati a sensibilizzare i più giovani alle diverse tematiche inerenti il patrimonio culturale: infatti oggi il Museo Archeologico Romano è stato visitato dagli alunni delle classi primarie e domani sarà visitato da quello delle scuole secondarie.