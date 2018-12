Positano morte Antonino Ercolano, periti sul posto: il furgone fermo per un bisogno fisiologico

Positano, Costiera amalfitana. Questa mattina sopralluogo dei periti sul luogo dell’incidente dove è perito Antonino Ercolano. Nelle curve della S.S. 163 Amalfitana a Tordigliano, dove gli incidenti sono all’ordine del giorno ( proprio li nei pressi ebbe un incidente il figlio del consigliere comunale di Praiano Arturo Terminiello, ma noi di Positanonews ne registriamo quasi uno a settimana, ndr) , abbiamo visto periti al lavoro. Fra questi anche il perito del titolare del furgone che si trovava fermo sul ciglio della strada contro senso, cioè nel senso dove si è trovato Tonino. Il furgone proveniva da Piano di Sorrento, dopo essere uscito dall’autostrada Napoli – Salerno a Castellammare di Stabia, via obbligata per Positano visto che da Amalfi c’è lo sbarramento per frana a Furore, e il conducente avrebbe avuto un impellente bisogno fisiologico, talmente grave da sentirsi male e doversi fermare scegliendo la corsia opposta. Ora la dinamica sembra abbastanza certa. Tonino proveniva da Positano verso la Penisola Sorrentina e si è trovato avanti il furgone finendoci dentro. I periti stanno cercando di vagliare la visuale e lo spazio che avrebbe potuto avere Tonino in quel tratto, che rientra nel Comune di Vico Equense. Sotto i riflettori anche i soccorsi, tempi lunghissimi per intervenire in quel contesto, ma è sempre così. Intanto siamo al confine fra la penisola sorrentina e la Costiera amalfitana, il 118 spesso fa attivare l’ambulanza da Positano mentre quella di Sant’Agnello è più vicina, i tempi sono quelli, sono lunghi. A questi tempi lunghi si aggiunge il problema che in questo tratto il cellulare non prende ed è difficile chiamare subito i soccorsi. Quindi mentre chiami il 118 della Campania, prima che questi attivi i soccorsi giusti, ma puntualmente fa intervenire quasi sempre l’ambulanza di Positano e non la più vicina Sant’Agnello, passa anche oltre mezzora. E’ importante che noi come testata giornalistica facciamo queste riflessioni, dovrebbero servire a chi di dovere, all’ANAS a mettere maggiori segnaletiche e avvisi in queste curve terra di nessuno, a chi passa per queste curve a non sostare e a fare attenzione, qui statisticamente gli incidenti sono numerosissimi, se si conta i tanti non dichiarati o denunciati, ma anche ai cittadini che nell’avvisare il 118 specificano siamo in provincia di Napoli vicino all’Ospedale di Sorrento. Ma non sono tanto i soccorsi ora sotto i riflettori bensì il grado di colpa del conducente del furgone sotto l’esame della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, competente per territorio, poi bisogna anche verificare i tempi e le modalità del decesso, anche per questo è stata chiesta l’autopsia. I funerali ci saranno fra domenica e martedì al massimo. Siamo tutti straziati da questo dolore . Riposa in pace Tonino.