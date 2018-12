Positano in lutto. “Tonino” va in paradiso con la sua 500. Oggi alle 15 i funerali

Positano, Costiera amalfitana. Si tengono oggi alle 15 nella Chiesa di San Pietro a Laurito i funerali di Antonino Ercolano , un paese intero in lutto, per un brutto incidente nel tratto maledetto di Tordigliano dove ieri ha lasciato la vita. Ora lo immaginiamo sorridente, con la sua “500” che amava tanto, percorrere la strada per il paradiso.. “Tonino” , imprenditore e lavoratore onesto e amato da tutti, contagiava con la sua semplicità, sorriso e cortesia con tutti. Noi lo abbiamo conosciuto, ci salutava sempre appena di vedeva e ricambiavamo con un affetto che ti veniva spontaneo, ricordiamo al bar disponibile e affabile, mentre trafelato pensava al lavoro .

Il Comune ha sospeso tutti gli eventi natalizi . Tutta la redazione di Positanonews si stringe con affetto alla famiglia, alla moglie Laura, la mamma Elisabetta, il fratello Luigi ed i parenti tutti.

Ciao Tonino

Michele