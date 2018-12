Positano lutto per Emilia Russo in Cuccaro. Una giornata piovosa con una notizia triste per i cittadini della perla della Costiera amalfitana per un altro lutto, la scomparsa di Emilia Russo in Cuccaro. A Stefano , Enrico a tutta la famiglia e parenti tutti le condoglianze sentite della redazione di Positanonews