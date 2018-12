Positano, Costiera amalfitana . Anche il famosissimo chef Heinz Beck ha scelto le prelibatezze del ristorante Il Grottino Azzurro di Positano. Continuano ad arrivare vip internazionali nella perla della Divina, nonostante l’estate sia ormai lontanissima. Lo chef Heinz Beck, tedesco di Friedrichshafen, vero e proprio genio e istituzione del settore, ha fatto visita oggi al locale dei Mandara, ormai un punto fermo della Costa d’ Amalfi , ed è stato deliziato dalle bontà dello chef Antonella Elcino.

Attualmente, Beck, è la punta di diamante del ristorante La Pergola a Roma, premiato con ben tre stelle Michelin. Dopo varie esperienze in ristoranti di Berlino, nel 1994 è arrivato proprio a Roma presso il ristorante del Rome Cavalieri, che poi in 4 anni riesce a far diventare tristellato. Stiamo parlando, appunto, de La Pergola. Lo chef è inoltre diplomato come sommelier professionista.

Rimanere aperti d’inverno è un servizio che si fa al paese e al turismo, ed è solo grazie alla sua apertura continua de Il Grottino che si ha un punto di riferimento nel paese. Heinz Beck è rimasto entusiasta dell’accoglienza e del dolce “E’ venuto qui verso le 15, 30 – ci raccontano -, ha assaggiato la torta alle mele e gli è piaciuta. La cosa straordinaria è che si è comportato in maniera semplice , non solo, è entrato in cucina per ringraziare la chef che era emozionatissima e neanche ci credeva, pensava che fosse uno scherzo..”

Heinz Beck è qui , dicono, anche per cercare un locale d’eccellenza, e niente meglio di Positano per fare qualcosa del genere, ma ha anche detto “Peccato che sia tutto chiuso”..

In effetti il bar ai Mulini è già chiuso, alla Chiesa Nuova il bar Internazionale chiude il lunedì, e sono pochissimi i ristoranti aperti.

“Il lunedì facciamo orario continuato visto che il bar, per turno, è chiuso.. Ed è stato anche per questo che Heinz Beck si è fermato”.

Non solo per questo crediamo, infatti il nuovo Grottino è stato allestito in maniera calda ed accogliente, e l’accoglienza, anche d’inverno, porta i suoi frutti a tutto il paese. Infatti grazie al Grottino Positano ha lasciato un buon, e dolce, ricordo ad Heinz Beck.