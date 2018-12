Ieri in occasione del programma eventi del Positano Christmas time, la Santa messa di Santo Stefano celebrata da Mons. Michele Fusco e Don Giulio alla Chiesa del Rosario.

Subito dopo la celebrazione dell’eucarestia, si è tenuto il XII Concerto di Natale a cura dell’Associazione “Franco di Franco” della Banda San Vito Positano.

I musicisti del concerto bandistico sono stati diretti dal Maestro Giovanni Vuolo mentre ad incantare i presenti, con la sua meravigliosa voce, il Soprano Annalisa D’Agosto.

In rappresentanza dell’ammini Comunale il Vice sindaco Francesco Fusco.

Un programma ricco che è spaziato dall’Ave Verum Corpus di Mozart, magistralmente arrangiato dal Maestro Vuolo, a la Forza del destino di Verdi passando per i canti tradizionali del Natale fino ad arrivare al Cantico di Frate Sole e concludendo con le classiche Holy Night e We wish you a Merry Christmas.

Una serata che ha visto grande partecipazione di fedeli, regalando intense emozioni in puro stile natalizio.