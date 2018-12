Positano la meravigliosa visita alla Villa Romana dell’I.C. L.A. Porzio LE FOTO ed i ringraziamenti dell’istituto di Positano e Praiano in Costiera amalfitana, guidato da Stefania Astarita.

Ringraziamo il Comune di Positano per aver offerto agli alunni della scuola Primaria e della Secondaria di Positano la grande opportunità di visitare la Villa romana, un gioiello del nostro patrimonio storico e artistico locale. Un ringraziamento speciale va alle fantastiche guide del museo, preziosa risorsa del nostro territorio, che con competenza hanno accompagnato gli alunni alla scoperta dei particolari che rendono unico il sito, stimolando la loro curiosità e il loro interesse. Apprezzatissimi sono stati i laboratori, accattivanti e coinvolgenti, in cui i bambini hanno potuto riflettere sui diversi animali, reali e fantastici, rappresentati sulle pareti dell’ ipotetico triclinio, sulle tecniche utilizzate dagli archeologi per catalogare ed assemblare i frammenti delle pareti distrutte dall’evento catastrofico, e sulla tecnica decorativa dell’affresco. Un grazie da tutti noi per aver reso indimenticabile questa esperienza.