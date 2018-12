Positano , la foto del “Si” romantico di Capodanno sulla spiaggia è di Andrea Gallucci di Ravello , fotografo specializzato in wedding in Costiera amalfitana. E è cosi che dagli Stati Uniti d’ America hanno deciso di dirsi di “Si” sulla spiaggia della perla della Costa d’ Amalfi, a dire il vero ha organizzato tutto Matt per May e a combinare la cosa, con tanto di foto e video, il nostro Andrea Gallucci. E Positano si conferma Città Romantica non solo in Campania, ma in Italia e nel mondo