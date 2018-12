Ieri grande gioia per i Positanesi per il ritorno di Mons. Michele Fusco, originario di Piano di Sorrento, ex parroco di Positano ed attuale Vescovo della Diocesi di Sulmona – Valva.

Positanonews gli ha dedicato la copertina del mese di gennaio 2019 del suo calendario, che proprio ieri gli è stato consegnato da parte di tutta la redazione come omaggio alla commovente eucarestia che da anni i Positanesi attendevano di riascoltare.

Il calendario targato Positanonews, sta andando a ruba e lo si può trovare al bar Internazionale di Positano e alla libreria l’Indice di Piano di Sorrento per un’offerta libera, il cui ricavato andrà in devozione a Casa Miryam.

Ogni mese è raffigurato da un evento di rilievo dell’anno che sta per concludersi, che la nostra testata a preso a cuore, infatti l’anno 2018 è cominciato appunto con la elezione a Vescovo di Mons. Michele Fusco.