Positano. Incidente mortale sulla SS 163 a Tordigliano di Vico Equense. Senso unico alternato per i rilievi. Sul posto i carabinieri di Vico Equense e di Piano di Sorrento. Questa mattina, alle 10,30 circa, l’incidente mortale che ha visto coinvolto Antonino Ercolano, un positanese di 55 anni. L’uomo era a bordo del suo ciclomotore quando è stato investito da un furgone guidato da un uomo di Salerno che proveniva in senso inverso. I soccorsi sono arrivati dopo oltre mezz’ora da Positano, il problema è sempre quello della difficoltà di chiamare il 118. Sul posto è arrivato il carroattrezzi e il medico legale, si è in attesa delle decisioni della Procura di Torre Annunziata per stabilire se è necessario un esame autoptico o se è sufficientemente chiara la dinamica e consegnare il corpo ai familiari.

Dopo le 14 la salma è stata restituita alla famiglia, la camera ardente è stata predisposta nella Chiesa di San Pietro a Positano.

Tonino era molto amato nel paese, onesto lavoratore, simpatico e cordiale con tutti, col sorriso sul volto. Il paese è sotto schock per questa morte e si è deciso di sospendere tutte le manifestazioni previste fino all’Immacolata, cosa che hanno fatto anche molti privati.

«In considerazione del grave lutto che ha colpito il nostro paese tutte le manifestazioni natalizie previste per le festività dell’Immacolata sono sospese», è il messaggio comparso poco fa sulla pagina facebook del Comune di Positano.