Positano incidente mortale SS 163 a Tordigliano di Vico Equense. Senso unico alternato per i rilievi. Sul posto i carabinieri di Vico Equense e di Piano di Sorrento. Questa mattina , alle 10, 30 circa, l’incidente mortale che ha visto coinvolto un positanese di 55 anni. L’uomo era a bordo del suo ciclomotore quando è stato investito da un furgone guidato da un uomo di Salerno che proveniva in senso inverso. Sul posto è arrivato il carro attrezzi e il medico legale, si è in attesa delle decisioni della Procura di Torre Annunziata per decidere se è necessario un esame autoptico o se è sufficientemente chiara la dinamica e consegnare il corpo ai familiari. Il Comune di Positano ha annullato per lutto tutte le manifestazioni dell’Immacolata.

AGGIORNAMENTO DELLE 14,00