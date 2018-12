Si può dire che sia un’ottima giornata per Positano, dopo il servizio andato in onda su Rai 2 sulla celeberrima Villa Romana, reperto archeologico antichissimo, sul quale gli studiosi ed archeologi moderni si stanno ancora ponendo delle domande, il sole torna a splendere con forza, gioia, calore e ad illuminare un Paese che sembra un Presepe vivente. In vista di Natale sicuramente le cose si faranno interessanti sia in Costiera Amalfitana che in Penisola Sorrentina, vi invitiamo pertanto a guardare gli eventi in programma ed a seguirci costantemente, perchè vi manterremo sempre e costantemente aggiornati. Nell’attesa il tempo probabilmente tornerà a scricchiolare, con qualche scroscio d’acqua sparso nelle prossime ore e nei prossimi giorni, ma nulla di che almeno stando alle previsioni del meteo. Intanto vi invitiamo calorosamente a godervi la fotogallery di oggi. Buon week end.

di 3 Galleria fotografica Il sole splende su Positano