Positano: Il Gruppo Giovani di nocelle presenta il programma a tema Eco.

Il Gruppo dei Giovani di Nocelle con il supporto del Comune di Positano e dell’Associazione Culturale A.D.I.N. presenta un programma sul tema dell’ECO.

Un progetto che si muove nella consapevolezza che la tutela del territorio e dell’ambiente siano oramai una realtà con la quale rapportarsi quotidianamente.

I giovani di Nocelle hanno deciso di far sentire il loro eco, eco non solo come ecologia ma eco come suono, come messaggio, risvegliare la sensibilità della comunità di Nocelle e di tutto il territorio di Positano. Rimanere impassibili non è più tollerabile, un pericolosissimo scenario di cambiamenti climatici sta producendo effetti anche sul nostro territorio.

Condividere, (tema dello scorso anno), e convivere con l’ambiente che ci circonda per comprendere il grande regalo che Madre Natura ha profuso in questi luoghi. Non si può e non si deve sporcare con la nostra superficialità la bellezza che ci è stata donata. La bellezza come diceva F. Dostoevskij nel suo romanzo “L’Idiota” “SALVERA’ IL MONDO”.

Il progetto ECO si attuerà in tre momenti che avranno tre diversi titoli:

Il giorno 25 Dicembre “L’ECO DI NATALE”, con la partecipazione del gruppo JINGLE BAND.

Il 31 Dicembre 2018 riguarda la celebrazione del capodanno nocellese, “IL PRIMO ECOCAPODANNO”, Piazza S. Croce ore 20:00. Per l’occasione, oltre alla degustazione di pietanze tradizionali servite in piatti biodegradabili, la serata sarà allietata dalla presenza del gruppo musicale LE CUNTESSE e dopo la mezzanotte dal dj IVAN.

Il 05 Gennaio 2019 nel Centro Culturale ExEx alle ore 19:00 si giocherà l’ ECOTOMBOLA, la prima tombola a chilometro zero.

Vi invitiamo a partecipare e condividere queste iniziative che uniscono al divertimento il rispetto per la natura.