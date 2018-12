Positano, Costiera amalfitana. Una giornata di sole meravigliosa ha benedetto questa stupenda decima edizione della Gara di Pesca dedicata ad Enzo D’Urso. Gli organizzatori sono soddisfatti

“Son ben 50 i partecipanti a questa competizione – ci spiega Emanuele Cafiero -, sono suddivisi in 25 box fra la spiaggia Grande e Fornillo, con postazioni a sorteggio.” Fra questi partecipanti anche Rosa Lubrano una campionessa italiana da Napoli “Sono qui perchè amo Positano essendo della Campania siamo orgogliosi di questa località bellissima – dice a Positanonews -, per me qui è un divertimento. Il mare lo ho trovato bellissimo e sano vista la tanta varietà di pescato” . A febbraio parteciperà per la sesta volta al campionato mondiale di pesca

Nel pomeriggio alle 15 le premiazioni