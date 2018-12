Positano. Il grande successo della tendostruttura di Natale. Parla il vicesindaco

A Positano è stata realizzata una rivoluzionaria tendostruttura in vista di Natale, adibita soprattutto per gli anziani. Una tendostruttura diventata luogo di aggregazione sociale è il regalo di Natale dell’amministrazione De Lucia al paese. Un’idea semplice e geniale nello stesso tempo, la piazza dei Racconti ora ha una piccola struttura al coperto, cosa che mancava al paese. “La cosa più importante è che la struttura è nostra, abbiamo deciso di acquistarla e non affittarla ogni volta, ci è stata fatta su misura”, dichiara il vicesindaco Fusco al microfono del Direttore Michele Cinque. Ieri grande successo della festa degli anziani con Pako e Clementina che hanno reso allegra la serata con una tombolata organizzata dalla Croce Rossa “Faremo anche proiezioni e altre iniziative fino a febbraio”, conclude Fusco. Insomma chapeaux.