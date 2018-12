Positano, grande giornata di sport, la lezione dei giovani al mondo dei ‘grandi’

Positano, 29 dicembre, durante la XXXVII edizione della Sagra della zeppola, ha vissuto una intensa giornata di sport con i tornei di beach soccer e beach volley dei ragazzi di Positano, Sant’Agnello e Massa Lubrense, tutto documentato da positanones. Lo sport è soprattutto divertimento, e dai giovani arriva una bella lezione al mondo dei ‘grandi’.

I ringraziamenti sul proprio profilo facebook del ‘Sant’Agnello 1996’ : Positano è sempre bella ma viverla una giornata intera con bambini che si divertono giocando a Beach Soccer e Beach Volley sulla sabbia insieme ai coetanei del San Vito Positano e del Massalubrense non ha prezzo ….ringrazio pubblicamente la società San Vito Positano nelle persone di Marco Attanasio e Alessandra Campo per averci invitato a questa manifestazione dando la possibilità ai nostri piccoli campioni di trascorrere una giornata fantastica , grazie grazie grazie !!!

Ai nostri tesserati ed ai genitori che hanno preso parte a questa giornata vanno i miei complimenti per educazione e sportività dimostrata prima durante e dopo le gare ….siamo sempre il 🔝⚽️💙