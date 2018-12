Positano gran finale del Torneo dei Rioni, Pastiniello passa solo ai rigori col Liparlati. A Nocelle memorial Mandara. Un gran finale questo del Torneo dei Rioni, abbiamo assistito ad una finale al cardiopalma, il Liparlati ha combattuto fino all’ultimo una partita dall’esito incerto fino alla fine. Quando sembra concludere la partita 3 a 2 per il Pastiniello ecco il pareggio del Liparlati per 3 – 3 ( nel video di Positanonews TV il gol del 3 a 3 e nella diretta sulla pagina facebook i rigori ), un rigore mancato e poi a recriminare sono stati gli altri , portieri protagonisti e alla fine la lotteria dei rigori ha regalato la vittoria al Pastiniello, ma dobbiamo dire che una finale così equilibrata non la abbiamo mai vista sinora. A Nocelle il memorial Mario Franco Mandara, mentre i veri vincitori sono loro, gli organizzatori che con tanti sacrifici portano avanti questa manifestazione. Complimenti da Positanonews