Positano: Giulia Bevilacqua in Costiera con la sua bambina per le vacanze natalizie

Hanno deciso di passare le vacanze natalizie a Positano Giulia Bevilaqua e Nicola Capodanno, insieme alla loro piccola Vittoria.

Giulia Bevilaqua, grande attrice italiana che ora sta debbuttando al cinema con il film “Moschettieri del re“, e Nicola Capodanno, il figlio di Massimo Capodanno, ormai giornalista di grande successo, si sono sposati nel ottobre del 2017 e il loro amore gli ha regalato la piccola Vittoria, nata lo scorso novembre.

Finalmente nonno Massimo, una colonna importante di Positano, potrà passare un po’ di tempo con la sua piccola nipotina.

Giulia ha interpretato diversi ruoli tra cinema e televisione. Ha debuttato in tv nella terza serie di Un medico in famiglia, per poi partecipare a Don Matteo 4, Don Bosco, Una famiglia in giallo, Distretto di Polizia, Dov’è mia figlia?, Il delitto di Via Poma. Nel 2007 appare per la prima volta sugli schermi cinematografici come co-protagonista del film Cardiofitness, regia di Fabio Tagliavia. Nello stesso anno è co-protagonista anche del film L’ora di punta, diretto da Vincenzo Marra. Nel 2009 è sul grande schermo con Feisbum! Il film, pellicola in otto episodi ispirata al social network Facebook.

Recentemente ha interpretato Gai Marciali nella serie Fuoriclasse, con Luciana Littizzetto, Neri Marcorè e Fausto Maria Sciarappa, in cui interpreta il ruolo della professoressa di inglese Gaia Marciali, e il personaggio di Sara in Natale col boss, la commedia natalizia diretta da Volfango De Biasi con Lillo e Greg.

In questi giorni è al cinema con “Moschettieri del re” di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo e Sergio Rubini.