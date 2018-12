Positano, Costiera Amalfitana . Appuntamento fisso del programma natalizio positanese è il pranzo di augurio dedicato agli anziani, organizzato dai volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato Costa Amalfitana. Quest’anno si è svolto presso il Ristorante Valle dei Mulini, una fantastica location che per l’occasione si è arricchita di decorazioni e addobbi natalizi.

Un ricco menù, con antipasto, primo, carne, pesce e dolci, intervallati dalla musica del Maestro Nello Buongiorno che, con la sua inconfondibile voce, riesce sempre ad animare gli eventi.

Tanti gli chef volontari che si sono messi a disposizione per cucinare le varie pietanze e, allo stesso tempo, tanta è stata la voglia di creare unione, solidarietà, armonia.

Presente il Sindaco Michele De Lucia che, oltre a portare i consueti saluti, ha lasciato a tutti un dépliant illustrativo della Villa Romana, invitando chi ancora non ha avuto la possibilità di visitarla, ad andare durante questa settimana. Presenti anche il vicesindaco Francesco Fusco, l’assessore Giuseppe Guida e il consigliere Antonino Di Leva.

Immancabili Don Giulio e Don Ciriaco che, con estrema cordialità e simpatia, si integrano perfettamente tra i nostri nonni che per l’occasione hanno tutti sfoggiato il loro smagliante sorriso più bello che mai.

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato, a chi si è svegliato presto al mattino, chi ha sottratto tempo alla propria giornata lavorativa, perché tutto ciò che si fa per gli altri, non è mai poco, ma è sintomo di altruismo e generosità.

Pamela Cuomo