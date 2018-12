Positano ex stazione dei carburanti passa al Sirenuse?

Positano l’ ex stazione dei carburanti si mostra ancora desolatamente chiusa e abbandonata. Ma la struttura di Via Cristoforo Colombo, a pochi passi dall’intersezione con la Strada Statale Amalfitana 163, in località Sponda potrebbe passare al prestigioso Albergo Le Sirenuse

La stazione dei carburanti in Via Cristoforo Colombo, con gli annessi locali, passerebbe all’hotel Le Sirenuse dei Sersale. Queste sono le voci di corridoio. L’area di proprietà della Chiesa, che la affitterebbe per 80 mila euro all’anno circa, è da quasi un anno è stata lasciata da Romolo il benzinaio originario di Agerola..

I beni della Chiesa sono gestiti dalla Curia Arcivescovile di Amalfi – Cava de Tirreni, per un certo periodo curati da don Luigi Amendola parroco di Praiano. Ora bisogna sicuramente vedere che fine farà l’area e come dismettere la stazione di carburanti, cosa non facile.

Dunque un passaggio di mano di qualità per la zona, sembra non l’unica operazione immobiliare alla Sponda.

L’inverno è ancora lungo e ci sono ancora altre sorprese in vista…