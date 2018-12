Positano: è Christmas Time, con la recita dei bambini dell’Asilo Luigi Rossi, la Casa di Babbo Natale, la tombolata e il coro Gospel

Venerdì 14 dicembre alle ore 10:00 i bambini dell’Asilo Luigi Rossi, con la tradizionale recita natalizia, augureranno a tutti un felice Natale.

In Piazza dei Racconti alle ore 15:00 i bambini potranno giocare, divertirsi, incontrare Babbo Natale e immortalare il momento con delle fantastiche foto nella grande Casa di Babbo Natale grazie all’impegno e alla fantasia dei ragazzi del forum dei giovani.

Alle 16:00 ritorna la tombolata per gli Anziani che si terrà in Piazza dei Racconti, grazie all’organizzazione della Croce Rossa Italiana.

A seguire, alle 19.30 il concerto Gospel diletterà quella che si prospetta una serata all’insegna del divertimento.