Tutta Positano piange Antonino Ercolano, tragicamente scomparso questa mattina in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla SS 163 in località Tordigliano. La camera ardente è stata allestita presso la Chiesa di San Pietro dove domani, alle 15.00, saranno celebrati i funerali. Tutta la cittadina della costiera amalfitana è sconvolta dalla tragedia che, in questa giornata di sole, ha portato via il sorriso di un uomo che a Positano tutti amavano, un gran lavoratore ed una persona buona, nel senso più bello e vero del termine.