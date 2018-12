Positano Christmas Time: NEW YEAR’S EVE – Esclusiva Tony Esposito avvierà il Countdown

Sarà la grande musica di Tony Esposito ad aprire i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno nella perla della costiera amalfitana.

In ESCLUSIVA, Tony Esposito avvierà il countdown alle ore 23.45 per l’arrivo del nuovo anno.

Dopo il Brindisi di mezzanotte e un fantastico spettacolo pirotecnico, alle ore 00:15, Positano ospiterà, presso la spiaggia grande, uno dei più grandi cantautori italiani.

Musicista, cantautore e percussionista, Tony Esposito, prima di iniziare una propria carriera discografica, ha collaborato con vari artisti italiani, tra cui l’immenso Pino Daniele. Inoltre, insieme a Tullio De Piscopo, James Senese, Joe Amoruso, Rino Zurzolo e Fabio Forte, ha contribuito a coniare il termine “blues metropolitano “.

Il suo approccio alla musica è originale: il grande percussionista si è, infatti, ispirato a sonorità provenienti dai diversi paesi del mondo a cui non poteva non unire le melodie classiche della musica napoletana.

Dopo il concerto si continuerà a ballare fino all’alba con Mario Iovieno, Lill8, Matt Power e Al-Core, i bravissimi Deejay’s Positanesi.

Vi aspettiamo tutti a mezzanotte a Positano per un Capodanno scintillante e spettacolare!!