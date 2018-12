Positano. Christmas Time lunedì 17 dicembre, gli auguri dei bambini, la tombolata e tanto divertimento

Positano. Iniziano gli auguri di Natale dei bambini dell’istituto comprensivo statale “Lucantonio Porzio”. Nella giornata di lunedì 17 dicembre ci sarà, alle ore 10:00, lo spettacolo natalizio della Scuola dell’Infanzia di Montepertuso “Le piccole luci di Natale”. In Piazza dei Racconti alle 17:30 tutti insieme per la “Tombola Scostumata”, con la simpaticissima Daniela Mandara. Questa tombolata di beneficenza è a cura di tutte le associazioni di beneficenza dei mercatini di Natale, in collaborazione con l’associazione “Angel and Davil”. A seguire divertimento assicurato con balli, karaoke e tanto altro ancora.