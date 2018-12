Positano Christmas Time: Incanta L’ Ensamble “Alianota” in concerto con “Le Quattro stagioni” di Vivaldi”

Un evento che ha “incantato” il pubblico presente questa sera presso la Chiesa Madre S.Maria Assunta, in occasione del programma eventi del Positano Christmas Time, è stata la volta del concerto per Orchestra di Archi e Basso Continuo eseguito dall’Ensamble “Alianota”, con “Le Quattro Stagioni” di A. Vivaldi, .

PRIMAVERA: i tre movimenti di cui consta questa stagione ne descrivono tre momenti, il canto degli uccelli (Allegro), il riposo del pastore con il suo cane (Largo) e la danza finale (Allegro).

Nel “largo” il violino solista rappresenta un pastore addormentato, le viole il latrato del suo fedele cane mentre i restanti violini le foglie fruscianti.

Estate: per i suoi toni accesi e violenti, questo concerto, riflette la carica esplosiva della stagione.

La manifestazione della tempesta viene descritta, passo passo, al pastore.

Autunno: Vivaldi descrive la figura del dio romano Bacco. Si passa da una panoramica della vendemmia all’ ebbrezza del vino a un clima sereno.

INVERNO: viene descritto in tre momenti, l’ azione del vento gelido il movimento della pioggia e l’ accettazione del rigido clima invernale.

Si esibiscono:

Violino solista: Carlo Dumont.

Violini primi: Giuseppe Guida, Vincenzo Bianco.

Violini secondi: Sergio Carnevale, Giuseppe Lucania.

Viola: Luciano Barbieri.

Violoncello: Francesco Scalzo.

Contrabbasso: Michele Del Canto.

Clavicembalo: Marianna Meroni.

Un momento per vivere nella musica una serata speciale, in attesa del nuovo anno complimenti davvero a Marianna Meroni e all’amministrazione comunale per questa scelta.

Video di Pamela Cuomo che ringraziamo