Positano Christmas Time: Continuano i festeggiamenti con musica, tombola, apertivo e tanto divertimento

Continuano i festeggiamenti del Positano Christmas Time.

Alle ore 17,00 tutti in Piazza dei Racconti dove l’associazione Gemellaggio, sulle note del gruppo musicale “Why Not”, proporrà una divertente tombola in musica.

Successivamente l’intrattenimento si trasferirà in alto: quartiere Chiesa Nuova. Alle ore 19:00 al ristorante Il Grottino Azzurro si terrà l’Aperitivo organizzato dal Forum dei Giovani del paese, si potrà così trascorrere una piacevole serata in compagnia tra musica e divertimento.