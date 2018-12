Positano Christmas Time. Il Capodanno in Piazza dei Racconti

Causa pessime e avverse condizioni meteorologiche gli eventi previsti per il 31 dicembre a Positano cambieranno location. Il concerto del grande Tony Esposito e il proseguimento della serata con i Deejays Positanesi avverranno in Piazza dei Racconti e non più presso la spiaggia grande.

Tutte i servizi previsti in spiaggia saranno garantiti in piazza dei racconti. Questo è il piano “B” posto in essere dall’Amministrazione per evitare l’annullamento degli eventi in calendario.