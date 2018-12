Il Positano Christmas Time 2018/2019 sbarca a Montepertuso

Sabato 15 dicembre, il fulcro degli eventi di questo ricco periodo natalizio sarà il caratteristico borgo di Montepertuso.

Nel primo pomeriggio, dalle ore 14:30, presso la Piazza Cappella ci sarà un momento dedicato ai più piccini.

Una grande casa di Babbo Natale, che accoglierà tutti i bambini, sarà al centro della Piazza per il loro divertimento: ci saranno giochi, animazione e attività ricreative. Non mancherà il piacere di poter trascorrere del tempo con l’omone vestito di rosso e con la folta barba bianca, il più amato di sempre, Babbo Natale.

E non solo… ad intrattenere ci saranno anche dei fantastici spettacoli che rallegreranno il pomeriggio e renderanno tutti partecipi.

Successivamente ci sarà il decoro dell’albero: i bambini potranno dare libero sfogo al loro estro e alla loro creatività. Potranno allestire, con la loro immaginazione e con la loro inventiva, l’albero situato al centro della Piazza con palline luccicanti, fiocchi di neve, luci colorate, addobbi natalizi e tanto altro ancora.