Positano , Costiera amalfitana . Che succede nella Cappella del Santissimo? E’ da ieri che nella redazione di Positanonews arrivano foto e commenti scandalizzati su un intervento all’interno della Chiesa Madre Santissima Assunta che sembra un atto di vandalismo .

Siamo rimasti davvero sconcertati, per una serie di motivi, il primo è perchè fare questo intervento nel periodo di Natale che è quello più importante per i fedeli, fatto in questo periodo sembra uno sfregio e non contribuisce certo a far aumentare i fedeli che qui a Positano nell’indifferenza di tutti stanno diminuendo in continuazione , salvo le pie donne i giovani si sono allontanati e non si fa nulla per avvicinarli.

Incomprensibile poi intervenire nel Santissimo Sacramento con tanti interventi urgenti da fare, come la cupola , per esempio, o tante chiese abbandonate che necessitano di interventi per salvarle. In questo momento la Chiesa di Positano non ha neanche un parroco, in attesa di don Nello Russo o di un altro parroco, c’è un amministratore: don Giulio Caldiero. Glielo chiederemo.

Nessuno ha messo indicazioni che spiegassero un intervento del genere che è rilevante per i fedeli. Ci sollecitano con diverse lettere e segnalazioni ma anche tanti post su Facebook, ma non si riesce a sapere nulla.

Sono decine le domande che i fedeli si fanno , anche pubblicamente su Facebook . Chi ha autorizzato questi lavori? Il Comune di Positano e l’ufficio urbanistico? La Soprintendenza di Salerno? La Curia e l’Arcivescovo di Cava de Tirreni e Amalfi? Questi enti ne sono a conoscenza? Sono intervenuti?

Perchè non c’è un cartello con le indicazioni sugli interventi da fare su beni di grande valore come quello della nostra Chiesa Madre con tutte le indicazioni? Ditta, importo, tempi di lavoro? Molti chiedono a noi di Positanonews , noi non possiamo far altro che sollevare la questione al momento.